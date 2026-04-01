盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第18回は、盲学校での講演会について。＊＊＊「何か面白い話をしてください」。小学生の子にそんなとんでもないむちゃぶりをされてしまいました。今回はそのときの話をします。芸人をやっていると、いろんな仕事を