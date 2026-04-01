ドナルド・トランプ米大統領が提示したイランとの終戦期限（4月6日）が迫る中、イランが長期戦を公式化し、米国はイラン本土への打撃の度合いを引き上げた。中東戦線は制御不能なほどに激化している。イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は31日（現地時間）、声明を通じて「イスラエルと米軍の戦力を消耗させるため、長期戦を想定している」と明らかにし、長期戦を公式化した。IRGCは抵抗の枢軸と調整された共同作戦により侵略者に