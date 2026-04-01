第98回選抜高校野球大会の大会本部は31日、出場32校の初戦を対象にした応援団賞の最優秀賞に長崎西高（長崎市）を選んだ。スタンドの在校生や卒業生たちについて「楽しみながら一体感のある応援を繰り広げた」と評価した。同校は75年ぶりの選抜出場に合わせてえんじ色のTシャツとタオルを製作。2500枚あるアルプススタンドの入場券は完売し、大声援で選手を後押しした。野球部のマネジャーが作曲したオリジナルのチャンステ