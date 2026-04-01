◇パ・リーグソフトバンク4―2楽天（2026年3月31日楽天モバイル）ソフトバンクは0―1の3回2死一、二塁から柳田悠岐外野手（37）が、同学年対決となった楽天・前田健太投手（37）から同点の右前適時打。対前田健はこれで通算4打数3安打4打点だ。1―1の4回1死満塁では周東佑京外野手（30）が決勝の犠飛でチームは開幕4連勝を飾った。すべて逆転は2005年以来21年ぶり。先発の大関友久投手（28）は6回1失点で今季初勝利を手に