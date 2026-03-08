9回に周東が好捕…侍ベンチも拍手■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）日本を救う“神キャッチ”だった。野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。2点リードで迎えた9回、周東佑京外野手（ソフトバンク）が驚異的な守備を見せた。周東は8回に右前打で出塁した村上宗隆内野手（ホワイトホックス）の代走として出場