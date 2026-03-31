（台北中央社）超党派議員連盟、日華議員懇談会会長の古屋圭司衆院議員（自民党）に対し、中国が入国禁止などの制裁措置を課すと発表したことについて、外交部（外務省）の陳明祺（ちんめいき）政務次長は31日、外交部として「強烈な不満」を表明すると語った。制裁措置は中国の外交部が30日に発表した。古屋氏が「中国側の強い反対を顧みずに台湾を何度も訪問し『台湾独立』分裂勢力と結託」したなどとし、中国国内での財産凍結や