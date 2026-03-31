【モデルプレス＝2026/03/31】女優の杏が3月31日、都内で開催された「連続ドラマW BLOOD＆SWEAT」（4月5日放送・配信スタート／毎週日曜午後10：00・全8話）完成報告会に、俳優のヤスペル・ペーコネン、ダニエル・トイヴォネン監督、タンヤ・ヤースケライネン駐日フィンランド大使とともに出席。撮影期間に滞在したフィンランドでの生活を振り返った。【写真】39歳女優、美スタイル際立つパンツコーデ◆杏、家族とフィンランドへ本