イトーヨーカ堂は2026年3月31日、低価格帯のプライベートブランド(PB)「セブン･ザ･プライス」の2026年における商品数を、25年度比で約3割増となる約400アイテム規模まで拡大すると発表した。物価高騰により価格志向が強まる中、低価格帯のPB商品の拡充で売上の拡大などにつなげる。26年度は前年度比で20%増を目指す。〈既存店売上は25年度に50%近く伸長、買い上げ点数や来店客数が増加〉「セブン･ザ･プライス」はパッケージや物流