ウィザーズ戦で切り込むレーカーズの八村塁＝30日、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは30日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのウィザーズ戦に先発して25分36秒プレーし、出場した試合では7試合ぶりに2桁の14得点、6リバウンドだった。チームは120―101で3連勝し、49勝26敗。ブルズとツーウエー契約を結ぶ河村勇輝は、敵地テキサス州サンアントニオでの