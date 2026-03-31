犬にとって安全な観葉植物5つ 部屋にグリーンを飾ろうと思っていても、「犬にとって観葉植物は危険だから」と諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。確かに、犬が口にすると危険な種類もあります。 ですが、毒性のない観葉植物があることもこの機会にぜひ知りましょう。ここでは、犬にとって安全な観葉植物5つを厳選してご紹介します。 1.パキラ 太い幹に大きな葉をつけるパキラは、毒性がない観葉植物として知ら