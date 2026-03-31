俳優の杉浦太陽が30日、自身のアメブロを更新。家族でお花見を満喫したことを報告し、その様子を披露した。【映像】辻希美、授乳中の無防備な姿杉浦は「みんなでお花見を」というタイトルでブログを更新。「コメダ珈琲のテイクアウトを持って、散歩がてら、お花見」とつづり、家族でお花見に行ったことを報告した。見頃を迎えた桜について「満開のうちに見ておかないとねぇ」と、満開の桜の写真を披露。次女・夢空（ゆめあ）