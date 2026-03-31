声優・津田健次郎のフォトブック『津田健次郎 PHOTOBOOK since1995』（講談社）が3月28日（土）に発売された。 【画像】津田健次郎フォトブック豪華版のカバーとフォトカード 声優30周年を記念し発売したフォトブック『津田健次郎 PHOTOBOOK since1995』。プレミアムな特典満載の豪華版が発売。5つの豪華版限定特典で構成されたこの豪華版には、津田健次郎の「声」を楽しめる“オーディオコメンタリӦ