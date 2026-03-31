声優・津田健次郎のフォトブック『津田健次郎 PHOTOBOOK since1995』（講談社）が3月28日（土）に発売された。

【画像】津田健次郎フォトブック豪華版のカバーとフォトカード

声優30周年を記念し発売したフォトブック『津田健次郎 PHOTOBOOK since1995』。プレミアムな特典満載の豪華版が発売。5つの豪華版限定特典で構成されたこの豪華版には、津田健次郎の「声」を楽しめる“オーディオコメンタリー”ほか、100問100答インタビューや通常版未掲載のカットで構成された文庫本「つだ文庫」、そして４月からの日々に彩りを添える「2026.4-2027.3卓上カレンダー」がセットされているほか、豪華版限定カバー版の「津田健次郎 PHOTOBOOK since 1995」（※通常版と同内容）、そしてフォトカードといった、ファン必携の充実のコレクションとなっている。

豪華版限定のカバーと、セット内容のビジュアルが公開された。通常版とはまた異なるムードのカバーはもちろん、前作「ささやき」と並べても楽しい一冊。豪華版は数に限りあり。東京・ジャカルタで撮影されたロケカットのほか、約28000字に及ぶ超ロングインタビュー、愛用の私物公開など声優活動30周年にふさわしいコンテンツが掲載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）