Mrs. GREEN APPLE・大森元貴が、3月30日の『news zero』番組内で2026年新テーマソングとして書き下ろした「催し」が初オンエアされたことを明らかにした。「催し」は、ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲になっているという。そして同じく3月30日の朝には、NHKの連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌としてMrs. GREEN APPLEの新曲「風と町