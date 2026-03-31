カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美（34）が3月31日、自身のインスタグラムを更新し、この日をもってチームを退団すると発表した。吉田は投稿で「12年間という長い時間、本当にありがとうございました。春の訪れとともに新しい環境へと向かいますが、これからも変わらぬ情熱で、カーリング人生が彩り豊かであるよう精進し続けます」などとつづった。吉田は14年にロコ・ソラーレに加入