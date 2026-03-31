俳優の木村拓哉さん（53）が2026年3月29日、自身のインスタグラムを更新。白Tコーデで愛犬をハグする背中ショットを披露した。「シャツは途中で肩にかけて」木村さんは、「今年、初のＴシャツ日！」といい、Tシャツ姿で愛犬をハグするバックショットを投稿した。「上に着ていたシャツは途中で肩にかけて...」とつづり、「皆さんも良き１日を」と締めくくっていた。インスタグラムに投稿された写真では、肩にチェック柄のシャツをか