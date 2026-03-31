YouTuberのあやなんさんが、2026年3月27日、筋肉系YouTuberのぷろたんさんのチャンネルに登場。元夫の「東海オンエア」しばゆーさんや、恋人のあゆむさんとの今の関係について語った。「今でも家族みたいな、心のつながりはあるから」あやなんさんは2016年にしばゆーさんと結婚し、2児をもうけたが、23年10月に「セカパ」ことセカンドパートナーのあゆむさんの存在を公表。しばゆーさんとは24年4月に離婚した。現在はYouTubeの更新