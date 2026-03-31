Photo: 奥旅男 求めていたものが見つかりました。長年愛用していたICレコーダーが不調になり、買い替えを検討していたときに出会ったHiDock P1。マジで出会ってくれてありがとう。日頃、僕がICレコーダーに対して「これができたらなぁ」と思っていた機能が搭載されていたのです。イヤホンを着けたままオンライン会議が録音できる僕は仕事柄、オンライン会議の内容やオンラインインタビューを