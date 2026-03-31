4月からの新生活を控えた3月28日〜29日の2日間、マイナビが主催してデル・テクノロジーズと日本AMDが協賛する形で、学生向け新製品タッチアンドトライイベント「PCの選び方＆AI時代の学び方セミナー」が開催されました。よく取り沙汰される学生向けノートPCの選び方から、優れたコストパフォーマンスを発揮するAMD Ryzenプロセッサの仕組み、また昨今よく耳にする「AI PC」について広く知ることができるというもので、この春学生に