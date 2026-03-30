タレント滝沢カレン（33）が、30日放送のTBS系新料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）の初回放送に出演し、料理への思いを語った。滝沢、料理家でタレントの和田明日香が、週替わりでMCを担当する料理番組。アシスタントの「コットン」西村真二から「普段から結構、料理はされるんですね？」と問われると、いきなりカレン節を炸裂させた。「絶対するかと言ったら、日によるんですけど…