グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ出演。ダンスやランウェイを披露した。オリコンニュースでは、ダンスステージ直後の川尻にインタビューを行い、ステージの感想やファッションへの想いを聞いた。【写真】圧巻のダンスステージを披露した中務裕太＆川尻蓮ら■サプライズ出演で見せた