日本製鉄は3月27日、マツダと共同で第10回「ものづくり日本大賞」の製造・生産プロセス部門において経済産業大臣賞を受賞したと発表した。同社は3月16日付で公表した製品・技術開発部門での同大臣賞受賞とあわせ、ダブル受賞となった。新技術を適用した構造部品を採⽤しているCX-60○今回の受賞案件「ものづくり日本大賞」は、経済産業省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省の4省連携により2005年8月に創設された表彰制度