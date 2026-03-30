ソースコードリポジトリ・GitLabを2021年に上場させた共同創設者のシド・シブランディ氏が、骨のガンである骨肉腫と診断されました。シブランディ氏は、さまざまな治療を受けながら自ら集めた10テラバイトに及ぶ膨大なデータを解析し、最先端の個別化医療を並行して進めることで病状を劇的に改善させ、自らの治療アプローチを他の患者にも広めるべく、500ドル(約7万5000円)程度で実施可能な全ゲノム解析などの技術を活用した新たな