★卒業シーズン特別企画！卒業や引退にまつわる秘蔵映像特集！★ ３月も残すところあと１日卒業にまつわる名シーンや懐かし映像をプレイバック！その当時の流行りや世相を貴重映像と共に振り返り！さらに、高校の卒業生がある挑戦に挑む！ 【出演者】やす子 【ご協力いただいた学校】レコールバンタン高等部東京校