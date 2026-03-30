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ビットコイン下落、1カ月ぶり低水準 ビットコイン（ドル）(NY時間18:46) １ビットコイン＝65252.41（-1298.82-1.95%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間18:46) １ビットコイン＝10468444（-208357-1.95%） ※円はドル円相場からの計算値