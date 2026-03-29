顔出しNGの敏腕ライターたちが、いま注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。29日（深1：59〜）は、翌日の30日に放送の『世界まる見え！テレビ特捜部』（同局系後7：00）から、丸岡いずみが登場する。ニュースキャスター、アナウンサー、報道記者、タレントと縦横無尽に活躍する丸岡が参加したのは、明石家さんまが登場した3時間スペシャル。ビートたけし、さんま、所ジョージという豪華3ショットの実現