記事ポイントSHEIN 古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」第21弾が2026年4月1日より原宿で開催不要なSHEIN大人衣料品を最大3点持参で新アイテムと交換でき、SNS投稿で追加1点も獲得可能2024年7月の開始以来累計9,343名が参加し、回収古着の総重量は約8,800kgに到達 SHEIN（シーイン）が、古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」の第21弾を2026年4月1日(水)から開催します。不要になったSHEINの大人衣料品を持参す