最大4点の新アイテムをゲット！ SHEIN 古着交換キャンペーン「#SHEIN Again」第21弾

記事ポイント SHEIN 古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」第21弾が2026年4月1日より原宿で開催不要なSHEIN大人衣料品を最大3点持参で新アイテムと交換でき、SNS投稿で追加1点も獲得可能2024年7月の開始以来累計9,343名が参加し、回収古着の総重量は約8,800kgに到達 SHEIN 古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」第21弾が2026年4月1日より原宿で開催不要なSHEIN大人衣料品を最大3点持参で新アイテムと交換でき、SNS投稿で追加1点も獲得可能2024年7月の開始以来累計9,343名が参加し、回収古着の総重量は約8,800kgに到達

SHEIN（シーイン）が、古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」の第21弾を2026年4月1日(水)から開催します。

不要になったSHEINの大人衣料品を持参すると新しいアイテムと交換でき、SNS投稿でさらに追加1点がもらえます。

回収された衣料品の収益はミャンマーやベトナムの支援活動に活用されています。

SHEIN 古着交換キャンペーン「#SHEIN Again」第21弾

開催期間：2026年4月1日(水)〜2026年4月7日(火)営業時間：11:00〜19:00会場：SHEIN TOKYO（東京都渋谷区神宮前4丁目25-9 1・2F JMFビル神宮前03）回収対象：SHEINの大人衣料品（最大3点まで・一部商品を除く）応募期間：2026年3月25日(水)〜2026年4月7日(火)アクセス：東京メトロ「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩6分／JR「原宿駅」徒歩10分

SHEINは、支援を必要とする方々をサポートするため、古着交換・寄付キャンペーン「#SHEIN Again」を2024年7月より継続して実施しています。

第21弾となる今回は、東京・原宿のショールーム「SHEIN TOKYO」にて2026年4月1日(水)から4月7日(火)まで開催されます。

キャンペーンの参加方法

参加にあたっては、応募ページからエントリーのうえ、SHEIN TOKYOへ不要になったSHEINの大人衣料品を持参します。

お持ちいただいた衣料品の代わりに、会場の専用コーナーに用意された新しい洋服やシューズ、バッグなどのアイテムと交換できます。

交換は期間中お一人様1回限りで、最大3点までです。

さらに「#SHEINAgain」を付けてInstagramやXに投稿すると、追加でもう1点のアイテムがもらえるため、最大4点をゲットできます。

なお、InstagramとXの両方に投稿した場合でも、追加で獲得できるのは1点のみです。

水着や肌着、著しく破損・汚損している商品については、スタッフの判断により回収をお断りする場合があります。

これまでの実績

「#SHEIN Again」は2024年7月の開始以来、累計9,343名が参加しています。

2026年3月時点で回収した古着の総重量は約8,800kgに達しています。

2026年1月から3月にかけて開催された第18弾〜第20弾では、総参加者数1,147名、回収数量3,313点、総重量1,600kg以上の古着を回収しました。

回収された衣料品は地域の提携先を通じてリサイクル業者に買い取られ、その収益はミャンマーおよびベトナムにおける支援活動に活用されています。

クローゼットの整理をしながら新しいアイテムが手に入り、社会貢献にもつながるキャンペーンとなっています。

SNS投稿で追加1点がもらえるため、最大4点のアイテムを持ち帰れます。

新生活シーズンに合わせた開催で、衣替えのタイミングにもぴったりです。

#SHEIN Again 第21弾の紹介でした。

よくある質問

Q. 「#SHEIN Again」第21弾の開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年4月1日(水)から4月7日(火)まで、東京・原宿のSHEIN TOKYO（渋谷区神宮前4丁目25-9 JMFビル神宮前03）にて開催されます。

営業時間は11:00〜19:00です。

Q. 何点まで交換できますか？

A. SHEINで購入した不要な大人衣料品を最大3点まで持参でき、新しいアイテムと交換できます。

さらに「#SHEINAgain」を付けてInstagramまたはXに投稿すると追加で1点もらえるため、最大4点のアイテムを受け取れます。

Q. 回収された古着はどうなりますか？

A. 回収された衣料品は地域の提携先を通じてリサイクル業者に買い取られ、その収益がミャンマーおよびベトナムにおける支援活動に活用されます。

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