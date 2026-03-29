「立ち去れ、人類の古の敵よ、私はおまえを追い払う──」男性の頭に手を置きながら神父が告げると、その瞬時、男性の目つきばかりか息遣いまで変わり、「オレはこの男の体を乗っ取っている。こんな儀式など、オレには意味がない、効かないんだよ」全身を震わせ、人格そのものが変わったようになり、神父に雑言を浴びせ続ける――。これは、けっして中世ヨーロッパでの話ではなく、いまから10年前、関東のある教会で行われた悪魔払