「立ち去れ、人類の古の敵よ、私はおまえを追い払う──」

男性の頭に手を置きながら神父が告げると、その瞬時、男性の目つきばかりか息遣いまで変わり、

「オレはこの男の体を乗っ取っている。こんな儀式など、オレには意味がない、効かないんだよ」

全身を震わせ、人格そのものが変わったようになり、神父に雑言を浴びせ続ける――。

これは、けっして中世ヨーロッパでの話ではなく、いまから10年前、関東のある教会で行われた悪魔払いの現場の再現だ。儀式を執り行ったのが、カトリック東京大司教区司祭の田中昇さん（49）。田中さんは、ふだんは東京都豊島区長崎にあるカトリック豊島教会で主任司祭を務める神父だが、実はもう一つの顔がある。それが、国際エクソシスト協会（AIE）が認定した“エクソシスト（悪魔払い師）”であること。

1970年代半ばに公開され、社会現象ともなるオカルトブームを巻き起こした映画『エクソシスト』や『オーメン』などの影響で、エクソシストといえばキリスト教の盛んな欧米のイメージがある。しかし、わが国でも古くから狐憑きや丑の刻参りなどの呪術的風習や民間信仰があったのは周知のとおり。

大団円を迎えたNHK朝ドラ『ばけばけ』でも、ヘブン先生（トミー・バストウ）を苦しめる金縛りを悪霊のせいと考えたトキ（郄石あかり）が住職にお払いを頼む場面があったが、そこでも「エクソスズミ」なる言葉が飛び出した。蛇足だが、映画『エクソシスト』の新作も来春公開に向けハリウッドで動き出している。

現在、イタリアだけで約300人、世界では1千人以上が存在する悪魔払い師。カトリックの伝統的な儀式を執り行う者として正式に任命され活動しているのは、わが国では田中さんだけ。つまり彼は、バチカンも認める、日本でただ一人のエクソシストなのだ。

「エクソシズム（悪魔払いの儀式）を望む人たちとお会いした際に共通して感じるのは、精神的な苦しみがより多い人生を歩んでこられているという点です。昨年10月にも正式な依頼を受け、エクソシストとして出動してきました」

田中さんは1976年（昭和51年）5月16日に群馬県で生まれ、子供時代を埼玉県本庄市で過ごした。

「父は建築士、母は公務員でしたが、私が物心つく前に両親は離婚していて、以降、祖父母に育てられました。お盆や正月など日本古来の伝統行事を大切にする暮らしぶりでした。私自身もゲームや公園での野球に夢中になるという、ごく普通の少年時代を送りました。

小2から夢中になったのが、フルート。コンサートでインパクトある演奏に出合い、子供心に『フルートってすごい』と感動して習い始め、その流れで中学時代の部活もブラスバンドでした」

小・中と地元の公立校で、成績は常にトップクラスだった。

「人助けもできるし、お金ももうかるので（笑）、いずれは医師になろうかなと、中学のころまでぼんやりと考えていました」

早稲田大学の附属高校へ進むと、進路の選択肢も広がっていく。

「当初はピラミッド研究で有名な吉村作治先生の講演がきっかけで考古学者を目指していました。しかし、千葉大学工学部の教授だった叔父の『これからは化学だ』というアドバイスで進路を変え、早稲田大学理工学部へ進学します」

入学後は迷わず早稲田大学交響楽団へ入団し、「いずれは化学者となり、フルートを趣味で続けていこう」と考えながら、学生会館の8階でフルートの練習をしていた1年生の秋のこと。

「ふと、窓の外に銀色に光る建物が目に入りました。数日後訪れてみて、文京区関口の東京カテドラル聖マリア大聖堂・カトリック関口教会だと知るんです。出会ったシスターからカトリック入門講座に誘われ、そこで日本での信仰指導の草分けの、あるシスターのお話を聞いて深い感銘を受けました」

初めて教会に足を踏み入れてから1年がたとうという1996年秋、田中さんは「洗礼を受けたい」と望むようになっていた。もともと幼いころから「神聖なる存在」への関心があったと振り返る。

「やはり、両親の離婚の影響が大きかったと思います。普通の少年の暮らしがあるいっぽうで、『親が幼い子供を置いて再婚するってどういうことなの？』との思いも強く抱いていて。十代のころから、この世のことは簡単に善悪では分けられないと感じていました」

久しぶりに離れて暮らしていた両親にも相談したところ、返ってきたのは、「もう20歳なのだから自分のことは自分で決めていい」との言葉で、大学2年で洗礼を受けた。卒業後は同大大学院で応用化学などの研究に励んだのち、就職氷河期にもかかわらず、総合化学メーカー・三菱化学に入社をはたす。

「最初は北九州の黒崎にある開発研究所に赴任しました。行ってみて驚いたのは、労働者の町のなかで、教会が古くから人々の生活の癒しの場になっていたんですね」

地元の黒崎教会を通じてホームレス支援の活動に加わったり、仕事の研修では自ら夜勤のある三交代勤務も体験。

「世の中には、社会のために夜中も働いている人がいるんだと知ったり。その生活のなかに信仰が根付いているのを目の当たりにして、いかにこれまでの自分の信仰は頭でっかちだったんだ、と」

やがて横浜の総合研究所に移りゲノム創薬研究の事業立ち上げに抜擢される。エリートが集う最先端事業部だった。しかし、

「新薬開発も大事だけど、一人のノーベル賞の陰に、どれだけの支える人や関わったものがあるのかと思うんです。名も残らない人の人生も、やっぱり大切なものではないかと」

その気づきが、田中さんを次のステップに導く。

「自分にしかできないことがあるのではないか、どうすれば人々の癒しに貢献できるだろうかと考え、神学校へ進むことを決意しました」

神学校は全カリキュラムを終えるのに最短でも6年という厳しい道のりだったが、それ以上に大変なのが再びの家族の説得だった。

「カトリックの神父は生涯独身を貫かねばならず子供も持てないため、祖父母たちの反発は覚悟していました。ですが……」

その覚悟自体がまだ甘かったことを、すぐに知ることとなる。

「報告と説得の手紙を書こうとしましたが、手が震えて文字が書けないんです。なんとか送ると、すぐに返事が届きました。『せっかく大変な時期によい会社に入れたのに、私たちを天から地に落とすのか』と猛反対の内容でした」

旧知の神父に説得してもらったり、自らも誠意を込めて対話を重ね、最後には「しぶしぶ」だったが納得してもらえた。泊まり込みもある厳しい試験を乗り越え、見事合格。27歳で日本カトリック神学院の神学生となった。このとき生涯独身という人生を選んだ決断について、

「学生時代や社会人のころに、普通に女性とのお付き合いもありました。研究所にいるときは仕事に、神学校では勉強にがむしゃらで、たまたまこの時期に将来を共にしたいと考える出会いがなく、一人で生きる神父の道を選びました」

神学校入学後に大学時代の友人と再会したとき、「誰かを好きになって、その人と結婚したいと思ったらどうするの」と問われたというが、

「そういうことがあるかどうか、やってみないとわからないと思っているんだ」

とっさに、そう返事をしていた。

「本音でした。いまになって振り返ると、神学校で脱落したり司祭を辞める理由では、結婚や恋愛の悩みより、上長や信者との人間関係のほうが多いのが現実です」

このころから、自由時間まで机に向かい悪魔払いをテーマにした論文も書き始めていた。

「まわりの評価は『くだらない』と『意味がある』という真っ二つでしたね。私自身は、もし悪霊に憑かれて苦しんでいる人がいるならば払ってあげようよ、とのシンプルな思いでした」

2010年3月、神学校を卒業し、東京教区司祭となり、町田教会へ赴任。早くもその1年後には、実績と論文などが高く評価され、ローマ留学を果たす。教皇庁直轄で、17世紀に設立された由緒あるウルバノ大学へ。ラテン語をはじめカトリックの教義や、経験豊富なイタリア人神父と一緒にエクソシズムの現場も体験した。そんなある日、

「下宿近くでバイク事故に遭遇しました。私が茫然と見守っていると、道路脇の雑貨店の店主が『神父さん、彼女のところへ行って、祈ってあげてください』と言う。ハッとして、急ぎ駆け寄り祈りをささげました。日本でお坊さんが重体の人にお経を唱えたら、逆に批判されるかもしれません。また日本では宗教者というと、少し特別な存在になりがちですが、私はカトリックの国の司祭のように、生活のなかの身近な存在になりたいと強く思うようになりました」

約4年間をローマで過ごして帰国すると、教会の結婚問題等を扱う東京管区教会裁判所裁判官に就任。さらに’16年からは、上智大学神学部などで講師として教壇に立つようにもなる。

そしてこの年、田中さんに新たな役割が加わる。某教区の司教からの任命書には、こうあった。

「ヨハネ田中昇神父を祓魔師（エクソシスト）に任命する」

“日本唯一のエクソシスト”が誕生した瞬間だった。

（取材・文：堀ノ内雅一）

【後編】「物静かな女性が豹変、胸ぐらをつかまれ…」日本唯一のエクソシストが明かす“悪魔払い”の壮絶現場へ続く