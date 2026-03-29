ボアオ・アジアフォーラム年次総会の分科会で発言する中国人民銀行元総裁の周小川氏。（ボアオ＝新華社配信）【新華社ボアオ3月29日】中国海南省博鰲（ボアオ）で24〜27日に開かれたボアオ・アジアフォーラム年次総会では、各国の出席者が、地域の統合と制度の接続を進めることが、グリーントランスフォーメーション（GX）やデジタル経済、金融の安定などの分野での連携を強化し、グローバルな課題への対応につながると指摘した