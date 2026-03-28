記事ポイント大阪・関西万博で約1,200万回の給水体験を創出、CO2約1,000tを削減ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞会期1か月でマイボトル利用が半数に到達、ごみ量は想定の半分に OSGコーポレーションが推進する「ステハジ」プロジェクトが、ニューズウィーク日本版「SDGsアワード2025」環境部門賞を受賞しています。大阪・関西万博に設置された52台の給水機は、会期を通じて約1,200万回の給水体験