記事ポイントサムティホールディングスがロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結山本由伸投手の登板試合でLEDビジョン演出やマウンド広告を展開予定ドジャースタジアム内にブルペンウォール看板などの広告を掲出 不動産開発・運営事業を手がけるサムティホールディングスが、MLBのロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結しています。ドジャースのホームゲームを中心に、グローバルなブランド発