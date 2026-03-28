記事ポイント サムティホールディングスがロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結山本由伸投手の登板試合でLEDビジョン演出やマウンド広告を展開予定ドジャースタジアム内にブルペンウォール看板などの広告を掲出 サムティホールディングスがロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結山本由伸投手の登板試合でLEDビジョン演出やマウンド広告を展開予定ドジャースタジアム内にブルペンウォール看板などの広告を掲出

不動産開発・運営事業を手がけるサムティホールディングスが、MLBのロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結しています。

ドジャースのホームゲームを中心に、グローバルなブランド発信を展開します。

サムティ「ロサンゼルス・ドジャースとのパートナーシップ契約」

契約内容：ロサンゼルス・ドジャースとのパートナーシップ契約主な施策：ドジャースタジアム内での広告掲出、山本由伸投手登板試合でのLED演出ほか

サムティホールディングスは、MLBを代表するロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結しています。

ドジャースのホームゲームを中心としたマーケティング施策や球場内プロモーションを通じて、グローバルにブランド価値の向上を図ります。

山本由伸投手の登板試合での特別演出

サムティのブランドパートナーである山本由伸投手の登板試合では、ドジャースタジアム内でのLEDビジョン演出やマウンド広告などのプロモーション展開が予定されています。

世界的に注目される舞台で、サムティブランドを発信していきます。

ドジャースタジアムのホームブルペンウォール看板やLEDビジョンなど、複数箇所での広告掲出も実施されます。

さらに、山本由伸投手のギブアウェイアイテムプロモーションのプレゼンティングスポンサーも務めます。

スポーツを通じたグローバルな展開

サムティグループは、不動産開発・運営事業を通じて質の高い住環境を提供し、国内外でコミュニティの形成に貢献しています。

社会人野球チーム「サムティ硬式野球部」を発足し、2025年より活動を開始するなど、スポーツを通じた人と人とのつながりの創出にも取り組んでいます。

ドジャースのロン・ローゼン エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフマーケティングオフィサーは、「山本由伸投手と関係を築いているサムティとのパートナーシップは自然な流れだった」とコメントしています。

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ優勝9回を誇る名門チームであり、大谷翔平選手や佐々木朗希投手など多くの日本人選手も活躍しています。

ドジャースタジアムという世界的な舞台を通じて、サムティブランドのグローバルな認知拡大が期待されます。

山本由伸投手の登板試合でのLED演出やマウンド広告など、インパクトのあるプロモーションが展開されます。

スポーツが生み出す感動と一体感を活かした、国境を越えるブランド発信が特徴です。

サムティによるロサンゼルス・ドジャースとのパートナーシップ契約に注目です。

よくある質問

Q. サムティのドジャースタジアムでの広告にはどのようなものがありますか？

A. ホームブルペンウォール看板やLEDビジョンなどの広告掲出が予定されています。

山本由伸投手の登板試合では、スタジアム内のLED演出やマウンド広告も展開されます。

Q. 山本由伸投手とサムティの関係は？

A. サムティは山本由伸投手のブランドパートナーです。

登板試合でのスタジアムLED演出に加え、ギブアウェイアイテムプロモーションのプレゼンティングスポンサーも務めています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 山本由伸投手の登板試合でLED演出も！ サムティ「ロサンゼルス・ドジャースとのパートナーシップ契約」 appeared first on Dtimes.