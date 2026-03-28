テレビ東京は28日午後0時50分から『一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト』を放送する。日本最高峰の頭脳を持つ東大生たちに「花見」「80年代アイドル」「進化する食」「合コン」など、あえて“東大では学べないこと”をぶつける異色の授業バラエティとなっている。【番組カット】インテリそう！熱弁する長野博MCに長嶋一茂、進行に長谷川忍（シソンヌ）を迎え、芸能界屈指の“最強講師陣”として、長野博、ミ