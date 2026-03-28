28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1630円安の5万1250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては2123.07円安。出来高は1万4592枚だった。 TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比93ポイント安、TOPIX現物終値比142.69ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51250 -1630 14592 日経