　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1630円安の5万1250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては2123.07円安。出来高は1万4592枚だった。

　TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比93ポイント安、TOPIX現物終値比142.69ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51250　　　　 -1630　　　 14592
日経225mini 　　　　　　 51230　　　　 -1650　　　279857
TOPIX先物 　　　　　　　　3507　　　　　 -93　　　 21436
JPX日経400先物　　　　　 31825　　　　　-815　　　　 785
グロース指数先物　　　　　 686　　　　　 -17　　　　2039
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース