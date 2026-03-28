日経225先物：28日夜間取引終値＝1630円安、5万1250円
28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1630円安の5万1250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては2123.07円安。出来高は1万4592枚だった。
TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比93ポイント安、TOPIX現物終値比142.69ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51250 -1630 14592
日経225mini 51230 -1650 279857
TOPIX先物 3507 -93 21436
JPX日経400先物 31825 -815 785
グロース指数先物 686 -17 2039
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3507ポイントと前日比93ポイント安、TOPIX現物終値比142.69ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51250 -1630 14592
日経225mini 51230 -1650 279857
TOPIX先物 3507 -93 21436
JPX日経400先物 31825 -815 785
グロース指数先物 686 -17 2039
東証REIT指数先物 売買不成立
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