山田裕貴が主演を務める本日配信スタートのドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌“京都決戦篇”』（U‐NEXT／毎週金曜）より、北村匠海の出演が発表された。新時代の革命家・高杉晋作役を演じる。【写真】山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』キービジュアル本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を務める人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌