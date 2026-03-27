北村匠海、『ちるらん』に高杉晋作役で登場 “盟友”山田裕貴との共演に「心から嬉しく思います」
山田裕貴が主演を務める本日配信スタートのドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌“京都決戦篇”』（U‐NEXT／毎週金曜）より、北村匠海の出演が発表された。新時代の革命家・高杉晋作役を演じる。
【写真】山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』キービジュアル
本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を務める人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の初となる実写化ドラマ。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと大胆な解釈で描く。
3月26日・27日にはスペシャルドラマ“江戸青春篇”が2夜連続でTBSにて放送され、このたびドラマシリーズ“京都決戦篇”がU‐NEXT独占配信でスタート。今後は毎週金曜に最新話が更新される。
主人公・土方歳三を山田裕貴が演じるほか、新撰組の志士たちには鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおといった、強烈な個性と実力を兼ね備えた若手俳優陣が集結。
さらに、土方の宿敵であり盟友でもある「人斬り以蔵」こと岡田以蔵役に中島健人、新撰組の生みの親である会津藩主・松平容保役に松本潤、そして土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨役に綾野剛が扮するなど、豪華キャストが顔をそろえた。
そして今回、スペシャルドラマ“江戸青春篇”のその後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”に登場する高杉晋作役として、北村匠海の出演が、“江戸青春篇”第2夜放送後の予告で解禁された。
北村は、昨年は主演映画『愚か者の身分』で闇ビジネスから抜け出そうともがく現代の若者を演じ、第30回釜山国際映画祭で最優秀俳優賞（Best Actor Award）を受賞。さらに連続テレビ小説『あんぱん』では、やなせたかしをモデルとした役を好演し注目を集めるなど、幅広い役柄で確かな表現力を発揮している。
そんな北村が本作で演じるのは、スペシャルドラマ“江戸青春篇”では姿を見せなかった高杉晋作。幕末に名を馳せ、新時代へとつながる革命家として知られる存在だ。謎に包まれた高杉が本作でどのように描かれ、どんな姿を見せるのか。
主演の山田と北村は、映画『東京リベンジャーズ』シリーズなど数々の作品で共演し、公私ともに深い信頼関係を築いてきた、現代エンタメ界を代表する“盟友”だ。同作で「背中を預け合う絆」を体現した2人が、本作では幕末の激動の時代を舞台に、新撰組副長・土方歳三と長州の革命家・高杉晋作として対峙する。旧時代を守る「鬼」と、新時代を切り開く「革命児」。2人の関係が時代、そして新撰組の運命をどう動かしていくのか、注目が集まる。
3月26日・27日に放送された“江戸青春篇”のその後を描く“京都決戦篇”は、地上波放送終了後よりU‐NEXTにて独占配信がスタートした。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って、短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして友情、裏切り、信念が交錯する物語は、ここからさらに加速する。現代的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣が融合した“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”の全貌を、ぜひ配信で目撃してほしい。
ドラマシリーズ『ちるらん 新撰組鎮魂歌“京都決戦篇”』は、3月27日の“江戸青春篇”放送終了後からU‐NEXTにて独占配信（最新話は毎週金曜配信予定）。
※宮崎秋人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記。
※北村匠海のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高杉晋作役：北村匠海
山田裕貴くんからの想いに応えたい気持ちから始まりましたが、現場に行くと、これまで自分が役者として生きてきたご縁が深く繋がっているチームだと実感しました。土方歳三として真ん中に立つ裕貴くんの佇まいを見て、一直線に突き進んできた土方たちの前に掴みどころのない異物として立ちはだかり「これをぶっ壊してしまえばいいんだな」とシンプルに思えましたし、今の自分がこの場に向き合えたことを心から嬉しく思います。
高杉晋作は、武力ではなく言葉の力やその脳みそで世の中を動かしていく「怪物」のような存在です。人の心を喰っちまうような彼の不思議な魅力が伝われば嬉しいです。この座組なら「とんでもないこと」をやってのけると確信していますし、また高杉として皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
■プロデューサー：森井輝
強敵、芹沢鴨を失った土方の心に、もう一度火をつけるのは、時代を覆す圧倒的な「異物」。
常識外の“GOD・高杉晋作”。
この役を託せるのは、これまでも共に闘ってきた北村匠海さん以外に考えられませんでした。現場に現れた北村さんの高杉は、時代が終わる音を一人で楽しみ退屈をぶち壊そうとする孤高の天才・高杉晋作そのもので、土方歳三を演じる山田裕貴さんとの対峙は、最高に胸が高鳴りました。
実際、リハーサルで北村くんがセリフを発した瞬間、山田くんはニヤリ。「やっぱりいい！」と声が漏れていました。役者として切磋琢磨し合ってきた“盟友”の2人だからこそ生み出せる、言葉を超えた共鳴。新撰組が迎える新たな時代の息吹を吹き込んでくれました。土方と高杉、2人の怪物が交錯する瞬間を、ぜひその目で目撃してください。
【写真】山田裕貴主演『ちるらん 新撰組鎮魂歌』キービジュアル
本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也が原作を務める人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』の初となる実写化ドラマ。幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと大胆な解釈で描く。
主人公・土方歳三を山田裕貴が演じるほか、新撰組の志士たちには鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおといった、強烈な個性と実力を兼ね備えた若手俳優陣が集結。
さらに、土方の宿敵であり盟友でもある「人斬り以蔵」こと岡田以蔵役に中島健人、新撰組の生みの親である会津藩主・松平容保役に松本潤、そして土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨役に綾野剛が扮するなど、豪華キャストが顔をそろえた。
そして今回、スペシャルドラマ“江戸青春篇”のその後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”に登場する高杉晋作役として、北村匠海の出演が、“江戸青春篇”第2夜放送後の予告で解禁された。
北村は、昨年は主演映画『愚か者の身分』で闇ビジネスから抜け出そうともがく現代の若者を演じ、第30回釜山国際映画祭で最優秀俳優賞（Best Actor Award）を受賞。さらに連続テレビ小説『あんぱん』では、やなせたかしをモデルとした役を好演し注目を集めるなど、幅広い役柄で確かな表現力を発揮している。
そんな北村が本作で演じるのは、スペシャルドラマ“江戸青春篇”では姿を見せなかった高杉晋作。幕末に名を馳せ、新時代へとつながる革命家として知られる存在だ。謎に包まれた高杉が本作でどのように描かれ、どんな姿を見せるのか。
主演の山田と北村は、映画『東京リベンジャーズ』シリーズなど数々の作品で共演し、公私ともに深い信頼関係を築いてきた、現代エンタメ界を代表する“盟友”だ。同作で「背中を預け合う絆」を体現した2人が、本作では幕末の激動の時代を舞台に、新撰組副長・土方歳三と長州の革命家・高杉晋作として対峙する。旧時代を守る「鬼」と、新時代を切り開く「革命児」。2人の関係が時代、そして新撰組の運命をどう動かしていくのか、注目が集まる。
3月26日・27日に放送された“江戸青春篇”のその後を描く“京都決戦篇”は、地上波放送終了後よりU‐NEXTにて独占配信がスタートした。時代の変革期に自らの生きる意味を問い、命を懸けるほどに熱く滾る覚悟を持って、短くも鮮やかに生きた彼らの生き様と散り様、そして友情、裏切り、信念が交錯する物語は、ここからさらに加速する。現代的なキャラクター造形と、史上最速とも評されるハイスピードな殺陣が融合した“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”の全貌を、ぜひ配信で目撃してほしい。
ドラマシリーズ『ちるらん 新撰組鎮魂歌“京都決戦篇”』は、3月27日の“江戸青春篇”放送終了後からU‐NEXTにて独占配信（最新話は毎週金曜配信予定）。
※宮崎秋人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
※柳俊太郎の「柳」は「『柳』の異体字」が正式表記。
※北村匠海のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■高杉晋作役：北村匠海
山田裕貴くんからの想いに応えたい気持ちから始まりましたが、現場に行くと、これまで自分が役者として生きてきたご縁が深く繋がっているチームだと実感しました。土方歳三として真ん中に立つ裕貴くんの佇まいを見て、一直線に突き進んできた土方たちの前に掴みどころのない異物として立ちはだかり「これをぶっ壊してしまえばいいんだな」とシンプルに思えましたし、今の自分がこの場に向き合えたことを心から嬉しく思います。
高杉晋作は、武力ではなく言葉の力やその脳みそで世の中を動かしていく「怪物」のような存在です。人の心を喰っちまうような彼の不思議な魅力が伝われば嬉しいです。この座組なら「とんでもないこと」をやってのけると確信していますし、また高杉として皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
■プロデューサー：森井輝
強敵、芹沢鴨を失った土方の心に、もう一度火をつけるのは、時代を覆す圧倒的な「異物」。
常識外の“GOD・高杉晋作”。
この役を託せるのは、これまでも共に闘ってきた北村匠海さん以外に考えられませんでした。現場に現れた北村さんの高杉は、時代が終わる音を一人で楽しみ退屈をぶち壊そうとする孤高の天才・高杉晋作そのもので、土方歳三を演じる山田裕貴さんとの対峙は、最高に胸が高鳴りました。
実際、リハーサルで北村くんがセリフを発した瞬間、山田くんはニヤリ。「やっぱりいい！」と声が漏れていました。役者として切磋琢磨し合ってきた“盟友”の2人だからこそ生み出せる、言葉を超えた共鳴。新撰組が迎える新たな時代の息吹を吹き込んでくれました。土方と高杉、2人の怪物が交錯する瞬間を、ぜひその目で目撃してください。