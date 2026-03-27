インターネットイニシアティブ（IIJ）は、NTTドコモの3Gサービス「FOMA」のサービス終了の影響で、IIJが提供する一部のサービスやプランで、端末を再起動した直後など特定の条件で4G LTEへの接続に1～2分程度かかる現象について最新のステータスを発表した。 IIJによると、3月26日時点でも事象の改善が見込めていない。一方、IIJはこの現象を改善すべく、関係各所との相談を継続して