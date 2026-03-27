俳優の小出恵介（42）が縦型ショートドラマで初主演を務める。来月1日配信開始のBUMPオリジナルショートドラマ「3000万稼げ！」で、ホスト役を務める。「再生回数は1億回を目指したい」と意気込んでいる。同作はNo.1ホストだった主人公が、娘の手術費用を稼ぐために再び夜の世界に足を踏み入れる物語。ホスト役の挑戦に「1話に1回のペースでお酒をかけられるぐらいの攻めた内容で、脚本の飛躍がおもしろかった」と振り返る。