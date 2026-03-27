れいわ新選組の奥田芙美代共同代表は2026年3月26日にXで、前日の国会質問で、自身の発言に対し3回「不適切」だと指摘されたことについて、「完全なる質疑潰し」などと不満をあらわにした。「いち市民の本当の叫びを1ミリの忖度なく総理に訴える思いで」25日の参院予算委員会では、奥田氏の約10分間の質問中、3回「不適切な言辞がある」との指摘があった。藤川政人委員長は、「速記録を調査の上適切な処置を取ることといたします」