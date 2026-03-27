22日(現地時間)、マインツはブンデスリーガ第27節でフランクフルトと対戦し、2-1で勝利した。マインツの佐野海舟はこの試合に先発出場し、勝利に大きく貢献した。昨シーズンは対人守備の強さで注目を集めた佐野だが、今シーズンは攻撃面でも存在感を放っている。フランクフルト戦では84分にシェラルド・ベッカーへのスルーパスで決定機を演出すると、89分には敵陣中央でボールを受けてからドリブルで前線へ駆け上がって決勝点の起