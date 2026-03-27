タレントの小倉優子が26日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希とタレントの井上咲楽との食事会を報告した。この日、小倉は「平子祐希さん 井上咲良ちゃんとご飯へ行きました」（原文ママ）と切り出し「大好きなお二人 本当に楽しかったぁ」と3ショットを公開。「沢山話して、沢山食べて、ず〜っと大笑いしていました笑」と楽しい時間を過ごしたことを明かした。また「泊まってくれた母にも感謝です！