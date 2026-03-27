歌手のアイナ・ジ・エンドが、3月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。母がアイドル志望だったことを明かした。【映像】アイドル志望だったアイナの母歌手を目指して大阪から状況したアイナは、2015年『BiSH』のメンバーとしてデビューするも、2023年にグループは解散。現在はソロで活動し、2025年にはNHK紅白歌合戦への出場も果たした。番組では、今も仲良しだというアイナの家族の話題に。なかでも母はアイ