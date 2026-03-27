2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施中。3月26日、同社の公式「X」アカウントが、増量されたハイカロリーな商品を投稿し、SNS上で驚きの声が上がっています【画像】や、ヤバ…45％増量で「1014kcal」！？衝撃コンボ＆増量作戦全ラインアップを見る！（16枚）増量後は…な