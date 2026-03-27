2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！ お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施中。3月26日、同社の公式「X」アカウントが、増量されたハイカロリーな商品を投稿し、SNS上で驚きの声が上がっています

【画像】や、ヤバ… 45％増量で「1014kcal」！？ 衝撃コンボ＆増量作戦全ラインアップを見る！（16枚）

増量後は…なんと1014.8キロカロリー！

公式アカウントは、「カロリーも幸せも増量しちゃお」とコメント。通常商品と、45％増量された商品の「コンボ」を写した写真を投稿しました。

通常商品の「いつものコンボ」は、207キロカロリーの「スパイシーチキン」を、206キロカロリーの「のびーるチーズのコク旨（うま）ピザまん」2個でサンド。合計すると619キロカロリーです。

そして、「45％増量後コンボ」は、増量されて338.8キロカロリーになった「スパイシーチキン」を、338キロカロリーになった「のびーるチーズのコク旨ピザまん」2個でサンド。合計すると……なんと1014.8キロカロリーとなります。

X上では、「カロリーは45％以上増えてますね…」「お腹のお肉も増量だぁ！」「妙だな…カロリーが60％増えてるぞ？」「こんな食い方が許されるのか！？（笑）」とツッコミの声が多数寄せられました。

投稿は110万回以上表示され、5000件以上の「いいね」を集めています。「エグっ（笑）」「ピザまんで挟んでるの笑った！」「くっだらねーな…なんて思いつつ吹いちまった」という声も上がり、多くの人を笑わせたようです。

「増量作戦」キャンペーンは1週目、2週目に分けて開催。開催中の1週目ではほかに、「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「助六寿司」「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー」「チョコを味わう コーンチョコ」が発売中です。

同月31日からの2週目では、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「天使のチーズケーキ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」が登場します。

