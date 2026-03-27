Image: shutterstock / ANDRANIK HAKOBYAN この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年3月30日、「ユタ州で子どもの夜間SNS使用を禁止する州法が成立」という記事を掲載しました。当時は「自由の国アメリカでそんな規制が本当にできるのか？」という驚き