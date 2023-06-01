作家の村上龍氏（74）と女優の小池栄子（45）が26日放送のテレビ東京の経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜後11・21）に出演した。この日の放送をもって同番組を卒業し、感謝の言葉を伝えた。放送開始20年の節目となる4月にリニューアルされ、村上氏と小池が卒業。新たに「蛇にピアス」などで知られる芥川賞作家の金原ひとみ氏と音楽プロデューサーのヒャダインがMCに就任する。番組の中盤で、これまでの20年間を振り返