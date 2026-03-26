作家の村上龍氏（74）と女優の小池栄子（45）が26日放送のテレビ東京の経済トーク番組「カンブリア宮殿」（木曜後11・21）に出演した。この日の放送をもって同番組を卒業し、感謝の言葉を伝えた。

放送開始20年の節目となる4月にリニューアルされ、村上氏と小池が卒業。新たに「蛇にピアス」などで知られる芥川賞作家の金原ひとみ氏と音楽プロデューサーのヒャダインがMCに就任する。

番組の中盤で、これまでの20年間を振り返る企画で小池は経済番組の起用に「びっくりしました。何で私なんだろうって。凄いチャレンジをかけたなって」と、驚いたことを振り返った。

記念すべき初放送をVTRで振り返った後、様々な経営者をインタビューした中で「持つべき信念みたいなのは経営者のみなさんに教えていただきました」と語った。

また、ナレーションを務める高川裕也が「村上龍さん、小池栄子さん、20年間ありがとうございました」が労いの言葉を伝える場面もあった。

番組の最後に小池は「20年間ありがとうございました」と感謝を口にすると、村上氏も「ありがとうございました」と伝えた。そして、番組から2人に花束が贈られる場面も放送された。